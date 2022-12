Roma: Giannini (Lega), a Ladispoli ok a progetto Bike Sharing e rifacimento pattinodromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due emendamenti presentati dal consigliere regionale del Lazio Daniele Giannini nell'ultima manovra di bilancio, sono stati inseriti nell'ordine del giorno della Giunta regionale dello scorso 21 dicembre. "Gli interventi, destinati alla comunità di Ladispoli - scrive in una nota Giannini -, riguardano il rifacimento della copertura del pattinodromo in via Canova e la realizzazione di un progetto di bike sharing per biciclette elettriche, per un importo complessivo pari a 239mila euro. Un'esigenza importante per il territorio - spiega ancora il consigliere - preventivamente segnalata dal coordinamento Lega dell'area nord della provincia di Roma, nella figura di Luca Quintavalle, che ha tra i principali obiettivi il rilancio di Ladispoli anche sotto il profilo sportivo, turistico e del benessere e che - conclude Giannini - proietta gli oltre 40 mila abitanti ladispolani nella giusta direzione di sostenibilità, salute, esercizio fisico e qualità della vita all'aria aperta". (Com)