Algeria: ministro della Giustizia discute di cooperazione con l'ambasciatrice statunitense

- Il ministro della Giustizia dell'Algeria, Abderrachid Tebbi, ha ricevuto, ieri sera, l'ambasciatrice degli Stati Uniti, Elizabeth Moore Aubin. Lo ha riferito il ministero in una nota, specificando che l'incontro ha riguardato "lo stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi in vari campi, in particolare quello giudiziario e legale". Le due parti hanno poi discusso dei modi per rafforzare queste relazioni, di cooperazione istituzionale e di come incoraggiare lo scambio di competenze ed esperienze tra Washington ed Algeri soprattutto in ambito legislativo.(Ala)