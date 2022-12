Tunisia: bilancio 2023, prevista diminuzione sussidi per beni di base e carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che il volume dei sussidi per i beni di base in Tunisia diminuirà del 33,1 per cento durante l'anno 2023, passando dai 3,771 miliardi di dinari (1,131 miliardi di euro) del 2022 a 2,523 miliardi di dinari nel 2023 (725 milioni di euro). È quanto stabilito nel bilancio statale, in base al quale anche i sussidi per il carburante vedranno un calo del 25,7 per cento nel 2023, passando da 7,628 miliardi di dinari nel 2022 (2,2 miliardi di euro) a 5,669 miliardi di dinari nel 2023 (1,7 miliardi di euro), il che potrebbe provocare aumenti dei prezzi di alcune materie prime e dei combustibili. Nel corso di una conferenza stampa alla presenza di 13 membri del governo, organizzata nella città della Cultura della capitale, dedicata a presentare le disposizioni e le procedure contenute nella Legge finanziaria per la anno 2023, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia, ha spiegato il bilancio è stato delineato sulla base del raggiungimento di un tasso di crescita nei limiti dell'1,8 per cento, e un prezzo di un barile di petrolio di 89 dollari (rispetto a 75 nel bilancio 2022), mentre si prevede la realizzazione di alcune riforme economiche, fiscali e finanziarie per limitare lo slittamento dei conti pubblici. Per il secondo anno, il bilancio dello Stato è stato elaborato sulla base dell'ipotesi di partenza riguardante l'attivazione di misure legate a riforme economiche e alla conclusione di un nuovo accordo finanziario con il Fondo monetario internazionale.(Tut)