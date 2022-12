Sicurezza: 98 iscritti a parlare su decreto rave in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 98, quasi tutti delle opposizioni, gli iscritti a parlare in discussione generale, nell'Aula della Camera, sul decreto cosiddetto rave. Questo a testimonianza dell'intenzione delle opposizioni di voler ricorrere all'ostruzionismo contro il testo, che deve essere convertito in legge entro il 30 dicembre, pena la decadenza. Molto probabile, quindi, che il governo ponga la questione di fiducia. Il provvedimento reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (Rin)