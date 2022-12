Tunisia: capo sindacato Ugtt avvia contatti su iniziativa per superare la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha avviato contatti per lanciare un’iniziativa volta a risolvere la crisi in corso nel Paese nordafricano. Dopo aver incontrato il decano degli avvocati, con cui ha concordato alcune idee a riguardo, oggi Taboubi dovrebbe avere colloqui con il capo della Lega tunisina per la difesa dei diritti umani. Lo ha reso noto lo stesso sindacalista durante un evento, affermando che, durante l'ultima riunione dell'ufficio esecutivo, è stato posto l’accento sul fatto che la situazione in Tunisia sta diventando sempre più grave. Taboubi ha sottolineato che il nuovo dialogo da lanciare "non sarà certo come il precedente" avviato dal presidente Kais Saied. Tuttavia, il segretario generale ha precisato che l'iniziativa, sebbene sia stata lanciata, è ancora composta da sole idee che devono essere concretizzate.(Tut)