Sardegna: a Quartu Sant'Elena 500mila euro dal Pnrr per la biblioteca comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quartu San'Elena si aggiudica 500 mila euro di fondi PNRR per il potenziamento della Biblioteca Comunale di via Dante. Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria ministeriale dei progetti ammessi al finanziamento, suddivisi per regioni del centro nord e del sud, pervenuti in risposta all’Avviso pubblico per “proposte di intervento per la rimozione non appartenenti al MiC, a valere sulle del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2.” A darne notizia, subito dopo la pubblicazione delle graduatorie ufficiali, lo stesso sindaco di Quartu Graziano Milia: “Quest’anno c’è un bellissimo regalo sotto l’albero: Quartu si è aggiudicata un altro bando PNRR del valore di 500 mila euro che andrà a potenziare l’infrastrutturazione e i servizi della Biblioteca Comunale, con l’obiettivo di trasformarla in un vero e proprio cuore pulsante della cultura in città. Una notizia importante che unita ad altri tasselli come quello dell’avvio dei lavori per il recupero del Cine-Teatro in città ci avvicina all’obiettivo di rilanciare Quartu come città della Cultura, più volte enunciato all’inizio di questo mandato”. (segue) (Rsc)