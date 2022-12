Sardegna: a Quartu Sant'Elena 500mila euro dal Pnrr per la biblioteca comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il finanziamento appena ottenuto -prosegue il sindaco- servirà è migliorare l'esperienza dell’utente nella fruizione degli spazi e dei servizi a partire dalla catena di accessibilità ibrida fisico-digitale, in grado di includere esigenze specifiche di tutti, compresi coloro i quali hanno diverse capacità fisiche o cognitive. La nuova Biblioteca offrirà un’esperienza integrata, multifunzionale, interattiva, semplice, in grado di valorizzare l’enorme potenziale informativo-documentale racchiuso al suo interno. Saranno potenziate anche le funzioni di accoglienza e la valorizzazione degli spazi esterni, in un’ottica ancora una volta multifunzionale e con una particolare attenzione all’abbattimento di ogni tipo di barriera. A queste somme potranno poi aggiungersi ulteriori 600 mila euro di fondi in Bilancio, su cui stiamo lavorando anche nell’ottica di valorizzare ulteriormente l’esperienza ed il contributo del Centro di Documentazione e lettura intitolato ad Anna Castellino e che trova la sua sede elettiva proprio all’interno della Biblioteca Comunale di Via Dante”. (segue) (Rsc)