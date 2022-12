Sardegna: a Quartu Sant'Elena 500mila euro dal Pnrr per la biblioteca comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo generale del progetto è agevolare la fruibilità non soltanto tradizionale della Biblioteca, adeguandola ad esigenze speciali attraverso una rivisitazione in chiave innovativa e digitale di tutti i servizi offerti all’interno degli spazi bibliotecari, in grado di valorizzare l’offerta informativo-documentaria. Si prevede di implementare l’infrastrutturazione e i servizi della Biblioteca mediante alcune azioni specifiche in grado di superare le barriere, fisiche e cognitive, dell’utenza. Previsto il potenziamento dell’infrastrutturazione web- digitale della biblioteca in conformità con gli standard di accessibilità con possibilità di organizzare e gestire in remoto l'esperienza di fruizione successiva; l'implementazione di un adeguato sistema di wayfinding (pannelli informativi e di orientamento, mappe e planimetrie a rilievo tattile) che consenta di muoversi autonomamente all’interno degli ambienti di servizio; l'implementazione delle possibilità di fruizione e partecipata anche attraverso le tecnologie digitali e formazione degli operatori per affrontare le richieste di informazioni riguardanti le diverse forme di accessibilità sia in presenza che in remoto; l'implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali; audiolibri con controllo del volume e cuffie; riproduzione di modelli tattili con fresatura digitale o stampa 3d anche raggruppate in stazioni specifiche. (segue) (Rsc)