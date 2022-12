Sardegna: a Quartu Sant'Elena 500mila euro dal Pnrr per la biblioteca comunale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accessibilità remota rappresenta il primo anello della catena di mobilità accessibile. Al fine di migliorare il percorso dell’utente verso la decisione di fruire delle proposte della biblioteca si prevedono i seguenti interventi: l'integrazione dell’attuale web in versione multilingue, con ridefinizione delle sezioni e gerarchie informative, conforme agli standard di accessibilità e che dia la possibilità di prenotare e gestire la fruizione di servizi speciali e dedicati; navigare virtualmente nella documentazione a disposizione; scaricare le guide easy to read delle esposizioni temporanee e delle attività laboratoriali e culturali; visita tour virtuale del complesso; audiolibri e altri ai contenuti digitali. E’ prevista la realizzazione di un punto informativo ad accesso locale o in remoto che rappresenti il primo elemento di orientamento per l’utente per la fruizione, nonché l’allestimento di spazi temporanei di attesa e dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva. I locali della Biblioteca verranno dotati di dispositivi multimediali con video esplicativo in Lingua Italiana dei Segni (LIS); - approfondimenti culturali creati in ambiente digitale;- implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali. sistemi di segnalazione e allarme automatici, includendo cartellonistica - dispositivi acustici e luminosi - indicazioni tattili a pavimento, - segnalazione dei dislivelli, semplici o complessi. Nel progetto è presente anche una proposta di integrazione di contenuti nella lingua sarda, come richiesto dalla normativa regionale sul bilinguismo, anche a completamento dei requisiti di grado superiore per l'accreditamento e l'allargamento della platea dei fruitori (in particolare anziani). (Rsc)