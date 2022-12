Catalogna: Illa (Psc), Aragones sa che non si terrà alcun referendum nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragones, sa che il referendum di autodeterminazione concordato con il governo centrale che ha proposto per il 2023 non si terrà. Lo ha detto il segretario del Partito socialista catalano, Salvador Illa, chiedendo all'esecutivo regionale di concentrarsi sul fare "cose possibili" come la necessità di riattivare la generazione di attività economiche in Catalogna. Alla domanda sul bilancio regionale 2023, Illa ha assicurato che non sarà approvato prima del primo gennaio e che Aragones "ne è responsabile". A questo proposito, l'esponente socialista ha ricordato che Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ha il sostegno di 33 consiglieri, rispetto ai 74 di cui disponeva all'inizio della legislatura in seguito alla rottura con Uniti per la Catalogna (JxCat) e, pertanto, deve essere cosciente della forza parlamentare che ha per negoziare.(Spm)