Libia: presidente Consiglio di Stato, necessarie condizioni adeguate per elezioni a ottobre 2023

- Lo svolgimento delle elezioni in Libia nell’ottobre del 2023 è possibile se vengono rispettate alcune condizioni. Lo ha dichiarato il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, in un’intervista ai media locali. Il capo del “Senato” libico ha spiegato che se la base costituzionale dovesse essere approvata in accordo con la Camera dei rappresentanti di Tobruk, la legge elettorale “potrà essere emanata entro metà febbraio”. “La preparazione delle elezioni richiederà 240 giorni a partire dall’accordo sulla base costituzionale e questo significa che potranno tenersi entro il prossimo ottobre”, ha spiegato Al Mishri, secondo il quale le differenze tra le due camere libiche “rappresentano le differenze tra due grandi blocchi politici in Libia”. Per quanto riguarda la ripresa del dialogo con la Camera dei rappresentanti, Al Mishri ha spiegato che il “Senato” libico avrebbe chiarito la sua posizione in merito in occasione della prossima sessione convocata per il due gennaio.(Lit)