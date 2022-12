Venezuela: nuovo incendio in una raffineria, non si registrano feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è registrato nella notte di lunedì nella raffineria venezuelana di Cardon, nello stato costiero di Falcon, nel nord del Paese. Lo riferisce in un tweet il viceministro per la Gestione del rischio e la Protezione civile, Carlos Pérez Ampueda, secondo cui le fiamme sono state domate e non si registrano feriti. Le autorità non hanno reso note le cause dell’incendio. Solo lo scorso settembre le autorità del Venezuela segnalavano un incendio scoppiato nella raffineria di Puerto la Cruz, nello stato di Anzoátegui. In quell’occasione a causare l’incendio sarebbe stato un fulmine. (Vec)