Taiwan: Tsai annuncia estensione leva militare obbligatoria a un anno

- Taiwan estenderà il servizio militare di leva obbligatorio dai 4 mesi attuali a 12 mesi a partire dal 2024. Lo ha annunciato oggi la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, citando la crescente minaccia militare rappresentata dalla Cina. La decisione, che era stata già anticipata nei mesi scorsi, è stata comunicata ufficialmente al termine di un incontro del Consiglio di sicurezza nazionale. "Finché Taiwan sarà forte a sufficienza, rimarrà presidio di democrazia e libertà per tutto il mondo, e non sarà un terreno di battaglia", ha affermato Tsai, riferendosi alle manovre aeree e navali che la Cina prosegue a cadenza quasi giornaliera attorno all'isola da quasi tre anni a questa parte. La presidente ha definito la decisione di estendere la leva obbligatoria "incredibilmente difficile". Il sistema attualmente in vigore a Taiwan, che prevede una leva di quattro mesi e l'addestramento di riservisti, è stato definito da Tsai inefficiente e insufficiente a fronteggiare la minaccia militare cinese, specie nell'eventualità di un attacco a sorpresa contro l'Isola. Durante la ferma di un anno, i militari riceveranno un addestramento più intenso, che includerà esercitazioni di tiro e la formazione sulla base delle dottrine di combattimento utilizzate dalle forze armate degli Stati Uniti. (segue) (Cip)