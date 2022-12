Algeria: presidente Tebboune riceve ministro Interno saudita, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto, ieri, il ministro degli Interni saudita, il principe Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz al Saud. Lo ha riferito la presidenza della Repubblica algerina in un comunicato, secondo cui all’incontro hanno partecipato anche il direttore del gabinetto algerino e il ministro dell’Interno Ibrahim Mourad. Durante i colloqui, le parti hanno passato in rassegna le relazioni bilaterali tra Algeri e Riad e discusso di cooperazione in materia di sicurezza, oltre che di urbanistica e sviluppo delle comunità locali.(Ala)