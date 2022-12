Germania: economia mette in guardia governo da cambiamento radicale in politica verso Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca ha messo in guardia il governo federale dall'attuare un cambiamento radicale nella politica della Germania verso la Cina, esortando l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz a impostare sul pragmatismo i rapporti con Pechino. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, il presidente dell'Associazione delle camere dell'industria e del commercio tedesche (Dihk), Peter Adrian, ha avvertito che una completa modifica delle relazioni con la Cina avrebbe conseguenze negative per l'occupazione in Germania. Adrian ha aggiunto: “Abbiamo sicuramente imparato dalle nostre esperienze con la Russia che non dovremmo correre ingenuamente in una dipendenza”. Tuttavia, nei rapporti con Pechino, non si dovrebbe compiere “una svolta di 180 gradi sulla base di questa realizzazione”. La Cina è, infatti, “uno spazio economico ancora molto importante” per la Germania. Con la strategia per la Cina che sta elaborando, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz mira a ridurre la dipendenza da questo Paese e ad ampliare i mercati sia di approvvigionamento sia di sbocco diversificandoli. Inoltre, nei rapporti tra Berlino e Pechino, i diritti umani dovrebbero svolgere un ruolo maggiore. Secondo il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, la strategia per la Cina dovrà affrontare “tre dimensioni: la Cina come partner per risolvere le sfide globali, la Cina come concorrente sistemico, ma la Cina è e rimarrà un mercato centrale” per la Germania. (segue) (Geb)