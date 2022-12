Germania: economia mette in guardia governo da cambiamento radicale in politica verso Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il presidente dell'Associazione federale del commercio estero (Bga), Dirk Jandura, ha sottolineato che la Cina è un mercato enorme e, per tale motivo, è necessario “senso delle proporzioni”. Intanto, le aziende tedesche stanno già lavorando alacremente per diversificare le catene di approvvigionamento, ma “ci vuole tempo”. Secondo Jandura, “è giusto mettere in discussione in maniera critica il rapporto dell'Europa con la Cina. Tuttavia, vorrei che il governo federale non buttasse via il bambino con l'acqua sporca e non reagisse in modo eccessivo”. Il presidente del Bga ha, inoltre, dichiarato: “Sosteniamo i diritti umani, ma la politica deve fidarsi molto di più delle aziende. Se si pensa in bianco e nero, si devono tagliare drasticamente i legami con alcuni Paesi, ma poi la nostra e la loro prosperità è a rischio. La questione va affrontata in maniera più pragmatica senza perdere di vista l'obiettivo”. (segue) (Geb)