Germania: economia mette in guardia governo da cambiamento radicale in politica verso Cina (3)

- Come evidenziato da Adrian, la maggior parte delle aziende tedesche che operano in Cina produce per il mercato di questo Paese e tale elemento è “spesso trascurato nel dibattito” in Germania. Secondo il presidente del Dihk, “l'idea di voltare le spalle completamente alla Cina è del tutto irrealistica” e dal governo federale ci si aspetta “più pragmatismo, meno ideologia”. Adrian ha poi affermato: “Dovremmo concentrarci di più sul non lasciare tutto ai cinesi nella concorrenza in altre parti del mondo. Non dovremmo sempre voler spiegare il mondo ad altri paesi e pensare che tutti debbano seguire il nostro sistema di valori. Secondo il presidente del Dihk, “se si vogliono fare affari e creare connessioni, ci si deve presentare come chi sa fare meglio e non come saputelli”. Per Russwurm, “ciò di cui abbiamo bisogno sono alternative reali all'approvvigionamento dalla Cina, per esempio nelle materie prime, e l'apertura di altri mercati” al fine di ridurre la dipendenza della Germania. (Geb)