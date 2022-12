Siria: ancora proteste a sud, richiesto un “cambiamento politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le manifestazioni e i presidi nelle regioni di Daraa e Suwayda, nel sud della Siria. Secondo quanto riferito dal portale di informazione legato ai gruppi di opposizione “Enab baladi”, ieri, decine di residenti di Suwayda hanno organizzato un presidio nel centro della città, chiedendo un “cambiamento politico”, l’attuazione della risoluzione 2254 relativa a una soluzione politica, e il rilascio dei detenuti, sottolineando al contempo l’unità del popolo siriano. Da giorni, anche Daraa assiste a manifestazioni contro il governo legato al presidente Bashar al Assad. “Salva i nostri bambini dalla fame e dalla droga", "Ecco Suwayda... Ecco la Siria", sono alcuni degli slogan letti sugli striscioni. Secondo fonti locali, i cittadini siriani sono scesi in piazza chiedendo una soluzione politica in quanto credono che questa sia l’unica strada da perseguire per migliorare la situazione economica e sociale del Paese. (Lib)