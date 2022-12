Spagna: a dicembre 10,9 miliardi di euro per pagamento pensioni, l'11,7 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre la Previdenza sociale spagnola ha stanziato 10,9 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 6,15 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2021. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Inclusione, della Previdenza Sociale e delle Migrazioni, secondo i quali la spesa pensionistica si è attestata all'11,7 per cento del Pil nell'ultimo mese dell'anno, inferiore a quella del 2020 (12,4 per cento), anno condizionato dall'impatto della pandemia. A dicembre di quest'anno sono state erogate 9.994.836 pensioni contributive, di cui 6.302.297 di anzianità, 2.356.613 di vedovanza, 949.781 di invalidità permanente, 341.311 per orfani. Secondo i dati, anche la pensione media del sistema è aumentata del 5,32 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 1.094,87 euro al mese. (Spm)