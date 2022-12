Lazio 2023: Fassina-De Petris, Bianchi candidatura forte e credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo Donatella Bianchi per aver accolto la richiesta di candidarsi per la presidenza della Regione Lazio alle elezioni del 12 e 13 Febbraio". È quanto sostengono in una nota Stefano Fassina, Loredana De Petris, Paolo Cento, Alfonso Pecoraro Scanio, Giuseppe Libutti, Claudio Grassi e Eugenio Mazzarella promotori di Coordinamento 2050. "Donatella è una candidatura forte e credibile sul piano professionale, programmatico e morale, con un lungo e coerente impegno per la conversione ambientale, sempre attento alle conseguenze sociali. Un’ottima professionista della comunicazione, dotata di esperienza manageriale al vertice del Wwf e di un importante parco naturale. Donatella Bianchi è figura in grado di portare a sintesi la pluralità di percorsi politici della coalizione progressista a suo sostegno, imperniata intorno al M5s guidato dal Presidente Giuseppe Conte. Con lei è ancora più chiaro chi è davvero e con coerenza al lavoro per una regione verde e solidale, dalla parte della giustizia climatica e sociale, le due risorse fondamentali per l’Italia che vogliamo. Ora, avanti tutta". (Com)