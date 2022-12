Burkina Faso: esplode ordigno al passaggio di un minibus, 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 persone sono morte in Burkina Faso nell'esplosione di un ordigno artigianale avvenuto al passaggio del minibus sul quale viaggiavano. Il veicolo, ha riferito l'esercito in una nota, stava transitando vicino al villaggio orientale di Bogoui, non lontano dal confine con il Niger, quando la bomba è esplosa. I feriti sono stati portati all'ospedale di Fada N'Gourma, la principale città dell'est. Nel Paese la violenza legata ad Al Qaeda e allo Stato islamico ha ucciso migliaia di persone e provocato lo sfollamento di quasi 2 milioni di persone. Le regioni orientali e del Sahel sono alcune delle aree più colpite del paese, con città assediate dai jihadisti che impediscono ai civili di muoversi liberamente. (Res)