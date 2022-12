Algeria: presidente Tebboune stabilisce aumento stipendi per frenare inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha predisposto un aumento degli stipendi per il 2023-2024 tra le misure per far fronte all’inflazione che dovrebbe raggiungere il 5,5 per cento nel 2023. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa algerina “Aps”, secondo la quale l’aumento oscillerebbe tra i 4.500 dinari (32,75 dollari) e gli 8.500 dinari (61,87 dollari). Il presidente ha inoltre stabilito un aumento delle pensioni, in conformità con l’aumento del salario minimo, che nel 2021 è passato da 18 mila dinari (131 dollari) a 20 mila dinari (145,5 dollari). Il capo dello Stato ha poi esortato il governo ad approvare misure in grado di agevolare la creazione di imprese in diversi settori economici con lo scopo di assorbire il tasso di disoccupazione.(Ala)