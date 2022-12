Ue-Usa: l'economia tedesca mette in guardia da una guerra commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Russwurm, entrambe le parti dovrebbero cercare di negoziare un accordo sul commercio procedendo “per gradi”. Un'intesa onnicomprensiva richiederebbe, infatti, troppo tempo. Intanto, il Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc), istituito da Ue e Usa nel 2021, “rimane la piattaforma centrale per gli scambi”, sebbene gli ultimi risultati siano stati “inferiori alle aspettative”. Al riguardo, il presidente del Bdi ha osservato: “Oltre a rinunciare alle tariffe reciproche, dovremmo continuare a lavorare rapidamente sul riconoscimento vicendevole di standard e norme. Percepisco una volontà di dialogo tra gli statunitensi”. A sua volta, Adrian ha avvertito che sempre più aziende tedesche intendono delocalizzare in America settentrionale, venendo incentivate dagli Stati Uniti con l'Ira che sta aggravando la perdita di competitività della Germania. Il presidente del Dihk ha quindi sottolineato che questa legge viola parzialmente le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), pertanto l'Ue e la Germania hanno “urgente bisogno di negoziare con gli Stati Uniti”. A ogni modo, ha infine affermato Adrian, “una reazione protezionistica non è nell'interesse dell'economia tedesca”. (Geb)