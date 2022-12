Ucraina: ministero Finanze, Pil in calo del 32 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) in Ucraina avrà un calo del 32 per cento su base annua. Lo ha affermato la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Sviridenko. "Secondo i risultati del 2022, abbiamo previsioni molto più ottimistiche per la recessione rispetto a quanto previsto alla fine di febbraio - non più del 32 per cento", ha detto Sviridenko, aggiungendo che, per il prossimo anno, il ministero prevede una crescita del Pil del 3,2 per cento. Nonostante la guerra, la distruzione delle imprese e la partenza di ucraini all'estero, ha proseguito la ministra, l'Ucraina riesce comunque a fornire il 50 per cento delle entrate al bilancio con i propri sforzi. L'altra metà viene assicurata dai partner internazionali, ha spiegato infine Sviridenko. (Kiu)