Sardegna: gara continuità territoriale aerea, oggi l'apertura delle buste

- E' prevista per le 15 di oggi l'apertura delle buste con le offerte per la gara pubblica (la quarta in poco più di un anno) per la continuità territoriale aerea. A ripresentarsi dovrebbero essere (ma il condizionale è d'obbligo) Ita e Volotea, le due compagnie che avevano accettato di gestire la continuità senza compensazioni economiche fino a maggio 2023, ma poi avevano annunciato, alcuni mesi fa, uno stop anticipato al servizio adducendo come giustificazione l'aumento del costo del carburante. La Regione offre 52 milioni per le rotte (sei) dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Fiumicino e Linate. Oltre a Ita e Volotea potrebbe aver fatto un'offerta anche AeroItalia, una compagnia nata la scorsa estate, che punta a gestire i collegamenti nell'aeroporto di Olbia. Occorre fare in fretta dal momento che al momento è impossibile prenotare o acquistare un volo sulle sei rotte principali che uniscono l'Isola ai due principali scali italiani con grave danno per il turismo made in Sardinia e per gli stessi sardi che stanno incontrando molte difficoltà negli spostamenti verso la penisola o per rientrare in Sardegna. (Rsc)