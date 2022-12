Ambiente: Pichetto, inflessibili sull'abusivismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In passato - continua il ministro - si è abusato del concetto di condono. Per i grandi abusi questo non può più essere concepito e accettato". Pichetto è stato molto duro un mese fa sui sindaci a suo giudizio responsabili di avere tollerato l'abusivismo: "Era da poco accaduta la frana di Casamicciola e i tecnici del Ministero mi avevano appena informato che il progetto che il Mase aveva finanziato dodici anni prima, con più di tre milioni di euro, proprio per la manutenzione di quel canalone, era ancora nella fase della progettazione. Ma come si fa?, mi sono chiesto. La colpa non è degli amministratori, che sono gravati di enormi responsabilità, spesso superiori a quelle che dovrebbero competere loro. E ancor più spesso possono contare su uffici tecnici con poco personale. Le responsabilità sono diffuse". "Siamo un paese di colpevoli - argomenta il ministro - perché siamo un paese troppo spesso bloccato dalla burocrazia. Questo governo sta provando a fare la sua parte. L'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice degli appalti, atteso da tempo. Serve andare sempre più sulla strada della semplificazione e dell'assunzione piena delle responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati. Ma le opere vanno realizzate, bene e in fretta". (segue) (Res)