Ambiente: Pichetto, inflessibili sull'abusivismo (3)

- La transizione green, prevista dal Pnrr, sembra procedere in Italia a rilento: "Quest'anno il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha raggiunto tutti i nove obiettivi previsti per il 2022 dal Pnrr e siamo già a lavoro per quelli di giugno 2023. Lo scorso anno in Italia avevamo espresso pareri favorevoli per 1,5 Gigawatt di nuovi impianti rinnovabili, mentre per la fine di quest'anno pensiamo di arrivare a 9. E' una accelerazione o un procedere a rilento?". "A tal fine - conclude il ministro - abbiamo deciso come Governo di raddoppiare quasi il numero dei commissari chiamati a svolgere le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano integrato per l'energia e il clima e del Pnrr. E comunque il presidente Meloni, presente all'apertura di Cop27, ha garantito l'impegno dell'Italia di ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050". (Res)