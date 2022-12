Istruzione: Valditara, l'egemonia della Cgil a scuola è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso sia cambiato qualcosa in profondità: lo sciopero come strumento di lotta politica non tira più. Non funziona più. Si è chiusa, o si sta chiudendo, un'epoca. E' ora di avviare una stagione di confronto costruttivo, nella logica di quella grande alleanza fra docenti, studenti, famiglie, istituzioni, parti sociali che ho da subito auspicato". Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si riferisce ai dati clamorosi che riguardano il recentissimo sciopero generale nella scuola del 12 e 16 dicembre 2022 proclamato dalla Cgil. Ebbene la media di adesione tra dirigenti, docenti, personale educativo e personale Ata, i bidelli, è stata dell'1,81 per cento. La più bassa di sempre. Un flop storico. Un anno fa, a dicembre del 2021, la protesta contro la manovra di bilancio del governo Draghi si era conclusa con un'adesione intorno al 6 per cento. Ed era già un dato bassissimo. "Ora - spiega il ministro al "Foglio" - credo sia finita quell'idea antica, forse sessantottina, della scuola come luogo di militanza politica". "Gli insegnanti - continua - oggi vogliono risposte concrete, sono interessati a quello che accade nei loro istituti, vogliono capire le strategie complessive che ispirano l'azione di chi governa. Docenti e personale scolastico si sono accorti che è stato appena chiuso un contratto importante che dà un aumento di 124 euro medi mensili e che ha anticipato a dicembre gli arretrati di stipendio per circa 2.400 euro in media a persona. E in un contesto difficile, che ha costretto il governo a investire ben 21 miliardi di euro sul caro bollette, siamo comunque riusciti ad aumentare di circa 1,8 miliardi in 3 anni le risorse per la scuola". (segue) (Res)