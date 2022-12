Istruzione: Valditara, l'egemonia della Cgil a scuola è finita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la fine della cosiddetta egemonia culturale della sinistra postcomunista: "E' l'inizio della normalità. Della fisiologia dei rapporti. Questa novità, va ora accompagnata da parte di chi governa con una ancora più convinta politica di ascolto. Io intendo dialogare il più possibile. Voglio andare sul territorio per confrontarmi con docenti, presidi, personale amministrativo. Per questo a partire dai prossimi mesi girerò l'Italia e gli istituti scolastici. Voglio lanciare un messaggio importante: stiamo tutti dalla stessa parte, dobbiamo pensare a percorsi che maturino con uno sforzo collettivo". "Ecco, - conclude Valditara - voglio avere il polso dei problemi nelle varie realtà d'Italia sentendo chi nella scuola ci lavora tutti i giorni. Perché i problemi cambiano da Bolzano a Trapani, dai licei agli istituti professionali, dai centri alle periferie. Voglio partire dalle realtà più difficili, quelle che collocano l'Italia in una posizione da fanalino di coda per dispersione scolastica. E' una drammatica urgenza da affrontare. Insieme". (Res)