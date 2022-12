Regno Unito: "The Guardian", sistema ferroviario "rotto" e non facilmente riparabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I passeggeri ferroviari britannici hanno subito ritardi o cancellazioni su più della metà di tutti i servizi ferroviari in partenza da 15 delle stazioni più trafficate del Regno Unito nell'ultimo anno. È quanto emerso da un'analisi del quotidiano "The Guardian", che ha definito il sistema ferroviario britannico "rotto" e non facilmente riparabile. Gli esperti hanno affermato che tali dati dimostrano l'impatto di due decenni di privatizzazioni nel settore, che hanno aumentato i costi e le sovvenzioni pubbliche, combinate con la carenza di manodopera aggravata dalla pandemia. I dati sono stati resi noti ieri, 26 dicembre, mentre l'azione sindacale paralizzava la rete ferroviaria del Regno Unito. (Rel)