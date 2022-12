Regno Unito: "The Times", conseguenze economiche "catastrofiche" se Cina invade Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è impreparata alle conseguenze economiche "catastrofiche" che deriverebbero da un'invasione cinese di Taiwan. Come riporta il quotidiano "The Times", i più alti funzionari del governo britannico ritengono che un conflitto nel Mar Cinese Meridionale paralizzerebbe le catene di approvvigionamento e porterebbe a carenze di importazioni vitali nel Paese, come è successo con la pandemia di Covid-19. Diversi funzionari governativi britannici hanno avvertito i rappresentanti dell'imprenditoria di valutare "molto attentamente" a dove si procurano beni vitali come forniture mediche, componenti per beni di consumo e, in particolare, semiconduttori, un elemento ampiamente utilizzato sia in ambito civile che militare. (Rel)