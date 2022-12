Germania: ministro Economia Habeck, progressi nello sviluppo dell'elettricità verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, vede progressi nello sviluppo dell'elettricità verde in Germania, riconoscendo allo stesso tempo che vi è ancora molto da fare. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habeck ha affermato: “Non sono insoddisfatto di come stanno andando le cose con l'espansione delle rinnovabili. Non sono ancora soddisfatto, tutto questo è ancora agli inizi e veniamo davvero da una valle di lacrime, ma si sono asciugate e possiamo sorridere di nuovo”. Per l'esponente dei Verdi, il 2022 è stato un anno di progressi veramente compiuti nell'espansione delle energie rinnovabili. Al riguardo, Habeck ha osservato: “Non abbiamo ancora finito, ma abbiamo fatto grandi leggi, apportato una serie di piccoli e grandi aggiustamenti per semplificare le procedure, abbandonare gradualmente la burocrazia e diventare più veloci. Abbiamo allentato i freni ovunque”. L'obiettivo del governo federale è aumentare la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili ad almeno l'80 per cento entro il 2030 nel mix energetico. Nel 2022, la quota è stata del 47 per cento. Secondo Habeck, si tratta di “un buon punto di partenza per il prossimo anno” dopo che nel recente passato “quasi non sono stati compiuti progressi”. Nel 2023 e nei prossimi anni, “si dovrà fare di più e ancora di più”. Tuttavia, ha infine evidenziato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “lo sviluppo va nella giusta direzione”. (Geb)