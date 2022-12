India-Ucraina: colloquio Modi-Zelenskyy, focus su G20 e conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto un colloquio telefonico col presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, ieri. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno parlato della presidenza indiana del G20. Modi ha illustrato le priorità di Nuova Delhi e Zelenskyy ha augurato una gestione di successo. Inoltre, i due interlocutori hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale. Modi ha chiesto che le autorità ucraine agevolino le procedure per la prosecuzione degli studi per gli indiani che studiavano in Ucraina e hanno dovuto lasciare il Paese a causa della guerra. A proposito del conflitto, Modi e Zelenskyy hanno avuto uno scambio di opinioni e il primo ha ribadito il suo appello alla cessazione immediata delle ostilità e al ritorno delle due parti al dialogo e alla diplomazia. Il premier indiano ha anche offerto il sostegno dell’India agli sforzi di pace e assicurato assistenza umanitaria per la popolazione civile colpita.(Inn)