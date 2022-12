Regno Unito: sondaggio, elettori a favore di nuovi scioperi nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento degli elettori britannici sosterrebbe gli infermieri del Servizio sanitario nazionale (Nhs) che intraprenderanno azioni di sciopero l'anno prossimo se le loro richieste salariali non saranno soddisfatte. Solo il 24 per cento è contrario. È quanto emerso da un sondaggio della società di consulenza Savanta, ripreso dal quotidiano "The Independent". Inoltre, un numero maggiore di elettori ha espresso sostegno per nuove azioni sindacali da parte del personale ferroviario, degli autisti di autobus, degli impiegati delle poste e degli insegnanti rispetto a quelli che si sono detti contrari. Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, è stato avvertito che la sua strategia "ad alto rischio" sugli aumenti salariali del settore pubblico potrebbe ritorcersi contro, con il 65 per cento degli intervistati che ritiene che il governo di Sunak abbia gestito male l'ondata di scioperi invernali. (Rel)