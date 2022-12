Russia: Lavrov, non intendiamo avviare nuovi progetti congiunti con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende avviare nuovi progetti congiunti con l'Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". Secondo Lavrov, le relazioni della Russia con l'Ue sono attualmente "al livello più basso della storia", perché, dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, Bruxelles, insieme agli Stati Uniti e la Nato "ci hanno dichiarato una guerra ibrida". "Non intendiamo né bussare a porta chiusa, né avviare progetti congiunti. Grazie a Dio (...) abbiamo molti amici e partner in altre parti del mondo", ha sottolineato il ministro. (Rum)