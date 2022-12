Spagna: governo approverà oggi nuovo pacchetto anti-crisi per far fronte a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo approverà oggi il terzo pacchetto di aiuti anti-crisi per alleviare le conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina, che entrerà in vigore il primo gennaio prossimo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", questo pacchetto comprenderà l'estensione di alcune delle misure attualmente in vigore, che scadono il 31 dicembre, e altre nuove, principalmente legate al carrello della spesa, oltre a sostenere le industrie ad alta intensità di gas e alla ceramica. Una delle nuove iniziative che molto probabilmente saranno inserite nel decreto legge che verrà approvato dal Consiglio dei ministri di oggi prossimo è la riduzione dell'Iva su alcuni prodotti di base dal 10 a 4 per cento con l'obiettivo di attutire l'impatto dell'aumento dell'inflazione. Nei giorni scorsi, la leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha annunciato che il suo partito sta negoziando con i socialisti, nell'ambito dell'estensione del decreto di misure anticrisi, un assegno di aiuto di circa 300 euro per ridurre il costo del carrello della spesa, di cui beneficerebbero circa 8 milioni di persone. Sebbene l'Esecutivo non abbia previsto quasi nessuna misura di proroga nel bilancio generale dello Stato (Pge) per il 2023 per rispondere alle conseguenze della guerra in Ucraina, fonti del Ministero delle Finanze hanno spiegato che parecchie misure attualmente in vigore dovranno essere prorogate. (Spm)