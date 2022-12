© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' finito con l'auto in un canale di irrigazione che per fortuna era asciutto. E' accaduto questa mattina ad un automobilista che, alle 6:15 circa, in via via Costalunga incrocio via Passo della Sentinella a Fiumicino, a causa di un incidente stradale è finito con l'auto nel canale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Ostia che lo hanno estratto in discrete condizioni e messo a disposizione del 118. (Rer)