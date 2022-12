Russia: Lavrov, Usa stanno minacciando di eliminare fisicamente Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno minacciando di eliminare fisicamente il presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha sostenuto in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "A Washington, alcuni 'funzionari non specificati' del Pentagono hanno effettivamente minacciato di infliggere un 'colpo' volto a 'decapitare' il vertice del Cremlino. Stiamo parlando della minaccia di eliminare fisicamente il capo dello Stato russo", ha detto Lavrov. "Se tali idee dovessero essere veramente prese in considerazione da qualcuno, quel qualcuno dovrebbe pensare molto bene alle possibili conseguenze", ha aggiunto il ministro degli Esteri. (Rum)