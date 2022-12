Regno Unito: portaerei Prince of Wales trascorre più tempo in manutenzione che in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle due portaerei del Regno Unito, la Hms Prince of Wales, ha trascorso più tempo in riparazione presso i molti di manutenzione che in mare. La più grande nave da guerra della flotta britannica, dal valore di 3,2 miliardi di sterline (circa 3,6 miliardi di euro) è rimasta in un cantiere navale scozzese dopo un incidente avvenuto al largo dell'Isola di Wight lo scorso agosto. Una lunga serie di problemi tecnici ha afflitto la nave, lunga 284 metri, al punto che un'analisi del ministero della Difesa ha rivelato che la portaerei ha trascorso solo 267 giorni in mare da quando è stata commissionata alla Marina militare britannica nel 2019. L'ammiraglio Tony Radakin, capo dello Stato maggiore della Difesa, ha ammesso che tali problemi sono "profondamente frustranti". (Rel)