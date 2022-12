© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter è stato registrato alle 7:49 in Bosnia Erzegovina. La scossa, secondo quanto riferisce il portale “Klix”, è stata avvertita in diverse città del Paese. Dalle prime informazioni diramate dal Centro sismologico europeo (Emsc(, il terremoto è stato avvertito a Mostar, Stolac, Medjugorje, Capljina e in altri centri urbani, ma senza registrare danni. (Seb)