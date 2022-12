Bielorussia-Russia: Lukashenko, con Putin siamo d'accordo su tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha affermato di essere d'accordo su tutte le questioni con il presidente russo, Vladimir Putin. In particolare, Lukashenko lo ha detto nel corso del suo incontro con Putin a margine del summit informale della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) che si tiene a San Pietroburgo. "Abbiamo messo i punti sugli i, continuando il dialogo di Minsk, perché era principalmente sull'economia", ha affermato Lukashenko. Inoltre, il leader bielorusso ha ringraziato Putin per il fatto che "ieri sono state finalmente concordate molte questioni". "I governi li finalizzeranno. Già non possono avere domande per noi. Abbiamo risolto tutto ciò che chiedevano", ha concluso Lukashenko. (Rum)