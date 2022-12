Germania: Merz (Cdu), incontro ragionevole e positivo con Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha dichiarato di aver avuto un incontro “ragionevole e positivo” con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il colloquio ha posto fine a “mesi” di contrasti tra il leader dei popolari e il capo del governo federale. Alla guida del principale partito di opposizione al Bundestag, Merz ha affermato: “Il cancelliere e io abbiamo cenato insieme, e giustamente il giorno dopo non è stato pubblicato sui giornali. Abbiamo avuto una conversazione ragionevole e positiva, come dovrebbe essere tra democratici”. Il presidente della Cdu ha proseguito: “Dopo la mia visita a Kiev all'inizio di maggio, il governo federale e il cancelliere hanno inizialmente interrotto ogni comunicazione con noi. C'è voluto un certo impegno per ripristinarla”. Come osservato da Merz, “i normali colloqui tra opposizione e governo” sono ripresi all'inizio di novembre”. Nell'esecutivo, ha sottolineato il leader dei popolari, vi era “un'irritazione - a mio avviso - del tutto inutile e poco plausibile per il fatto che mi sono recato a Kiev e non ho aspettato che ci andasse il cancelliere”. In merito al suo attuale rapporto con Scholz, Merz ha infine affermato: “È professionale, ed è anche possibile che al momento ci stiamo parlando in modo sensato”. (Geb)