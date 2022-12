Perù: a gennaio nuova visita Commissione interamericana per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) effettuerà una nuova missione in Perù per valutare la situazione nel Paese nel mese di gennaio. Lo rende noto il ministero degli Esteri peruviano. “Il Perù ha formalizzato un invito a una missione di alto livello della Cidh affinché, sulla base del lavoro svolto nella visita tecnica dal 20 al 22 dicembre, completi il ​​suo lavoro, con la piena collaborazione delle autorità peruviane”, recita un tweet del dicastero. “La missione ad alto livello della Cidh visiterà il Perù a gennaio, in una data che sarà definita da entrambe le parti”. (segue) (Brb)