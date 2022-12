Perù: a gennaio nuova visita Commissione interamericana per i diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della visita di dicembre gli esperti della Cidh hanno incontrato il presidente Pedro Castillo nel carcere di Barbadillo, dove sta scontando una condanna a 18 mesi di carcere preventivo per i presunti delitti di ribellione, cospirazione, abuso di autorità e disturbo della quiete pubblica. L’incontro è stato confermato dal Difensore civico, che ha accompagnato la delegazione. La visita ha avuto l’obiettivo di verificare le condizioni in cui versa l’ex capo dello Stato. La delegazione della Cidh si è riunita con autorità statali e organizzazioni per ricevere informazioni sulla crisi in corso nel Paese. Il team ha incontrato anche la presidente Dina Boluarte e il primo ministro Alberto Otárola, già ministro della Difesa. (segue) (Brb)