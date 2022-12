Perù: a gennaio nuova visita Commissione interamericana per i diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Messico, dove ha ottenuto asilo politico insieme ai suoi figli, Lilia Paredes, moglie di Castillo, ha espresso preoccupazione per lo stato di salute del marito. "Cari fratelli e sorelle della mia patria: sono estremamente grata per la solidarietà che ha ricevuto la mia famiglia", ha scritto Paredes in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, poco dopo essere sbarcata in Messico. "Ringrazio il governo del Messico e voi tutti per la costante preoccupazione. Viviamo un momento difficile, molto difficile, ma siamo uniti e il vostro appoggio permanente ci rafforza", ha proseguito Paredes. "Chiedo alle organizzazioni dei diritti umani, a livello nazionale e internazionale, che prestino attenzione ai diritti dei nostri compatrioti. Chiedo speciale attenzione alla salute di mio marito. Ora il futuro del nostro Paese è nelle mani del popolo", ha chiosato. La moglie dell’ex presidente del Perù e i suoi due figli Arnold e Alondra sono arrivati mercoledì mattina in Messico, provenienti dall'ambasciata messicana a Lima, in cui si erano recati dopo l'arresto di Castillo, il 7 dicembre. (segue) (Brb)