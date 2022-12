Perù: a gennaio nuova visita Commissione interamericana per i diritti umani (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima delle risposte politiche messe in campo da Boluarte per cercare di riportare il Paese alla normalità è stata quella di forzare una convocazione anticipata delle elezioni generali. Iniziativa cui il Congresso ha dato martedì il primo via libera, anticipando l'apertura delle urne ad aprile 2024, oltre due anni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del luglio 2026. La riforma è stata approvata con 93 voti a favore, 30 contrari e un’astensione. Trattandosi di una riforma costituzionale, il progetto di legge dovrà essere ratificato in una seconda votazione. La proposta iniziale, di andare al voto alla fine del prossimo anno, era stata respinta. Secondo un recente sondaggio condotto da Ipsos Perù, il 62 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni anticipate, previe riforme politiche ed elettorali. Solo il 23 per cento chiede che le elezioni si tengano alle condizioni attuali. Il 9 per cento, invece, non chiede elezioni anticipate. (segue) (Brb)