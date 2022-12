© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 dicembre le famiglie francesi che si riscaldano utilizzando la legna potranno richiedere un bonus di un valore compreso tra i 50 e i 200 euro. È quanto si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta. La richiesta dovrà essere effettuata via Internet e sarà riservata solo a coloro che utilizzano la legna come principale mezzo di riscaldamento. La data limite per presentare la richiesta è il 30 aprile.(Frp)