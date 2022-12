Germania: approvate esportazioni di armi per 8,35 miliardi di euro nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima, il risultato del 2022 “può ancora aumentare”. Nella classifica dei mercati di destinazione, all'Ucraina fanno seguito Paesi Bassi (1,83 miliardi di euro), Stati Uniti (863,7 milioni di euro), Regno Unito (453 milioni di euro) e Ungheria (249,2 milioni di euro). Australia (196,1 milioni di euro), Singapore (175,1 milioni di euro) e Corea del Sud (166,5) sono tra i primi dieci Paesi che non appartengono all'Ue o alla Nato ad aver acquistato armi e materiali di fabbricazione tedesca. Per gli Stati che non sono parte di queste due organizzazioni, il valore è di 3,23 miliardi di euro, di cui oltre due terzi per l'Ucraina. Sul totale, la quota delle esportazioni verso Paesi terzi è scesa dal 63,6 al 38,7 per cento su base annua. (Geb)