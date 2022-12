Libia: governo Tripoli rilascia pilota forze Haftar detenuto ad Al Zaiwiya dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Governo di unità nazionale (Gun) hanno rilasciato il pilota dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, Amer al Jaqam, catturato nel dicembre 2019 durante l’offensiva dello Lna su Tripoli e detenuto nella città di Al Zawiya. Lo ha reso noto il portale d'informazioni "Al Wasat" citando una fonte militare che ha affermato che il rilascio del pilota è avvenuto durante uno scambio di detenuti tra lo Lna e le forze affiliate al Governo di unità nazionale (Gun), del premier Abdulhamid Dabaiba, senza specificare il numero di questi detenuti e il luogo in cui si trovano. La fonte ha spiegato che Amer al Jaqam è giunto ieri nella città di Sirte ed è stato trasportato in aereo in Cirenaica.(Res)