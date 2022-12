Giappone: governo aggiornerà sistema nazionale di controllo del traffico aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha decretato un aggiornamento del sistema nazionale di controllo del traffico aereo entro la primavera del 2025, con l'obiettivo di arrivare a gestire due milioni di voli all'anno, un incremento del 10 per cento rispetto alla capacità attuale. La decisione è stata assunta sulla base delle previsioni relative al forte aumento della domanda di trasporto aereo che dovrebbe accompagnare la ripresa post-pandemica dei flussi turistici internazionali. Il piano approntato dal ministero dei Trasporti prevede di ridurre i quattro centri di controllo regionale del traffico aereo attualmente in funzione in Giappone a tre, affidando a uno di essi la supervisione di tutti i voli sopra i 10mila metri di quota; gli altri due centri saranno responsabili dei voli a bassa quota, rispettivamente nella regione orientale e occidentale del Giappone. Il governo intende anche introdurre dal 2024 un sistema digitale per consolidare informazioni come quelle relative agli orari di decollo e atterraggio, alle rotte di volo e alle condizioni meteorologiche sulla base degli standard dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. (Git)